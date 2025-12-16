В Петербурге директора рынка отправили под домашний арест по делу о пожаре

Следствие полагает, что Сергей Гаврилов из корыстных побуждений предоставил в аренду помещения рынка с нарушением норм и правил противопожарной безопасности

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге отправил под домашний арест директора Правобережного рынка в Невском районе города по обвинению в сдаче торговых помещений с нарушениями противопожарных норм, что привело к большому пожару и гибели человека. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе петербургских судов.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Гаврилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Суд отказал в удовлетворении ходатайства, Гаврилову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

О предъявлении фигуранту обвинения сообщалось 13 декабря. Следствие полагает, что Гаврилов из корыстных побуждений предоставил в аренду помещения рынка для последующей продажи продовольственных и прочих товаров с нарушением норм и правил противопожарной безопасности. В результате днем 10 декабря на рынке произошел пожар, пламя охватило 1,5 тыс. кв. м. После тушения в павильоне было обнаружено тело погибшей женщины, еще двоих мужчин госпитализировали.

Как сообщал собеседник ТАСС в правоохранительных органах, причиной пожара, по предварительной версии, стало возгорание электропроводки в одном из помещений.