Интерпол объявил в розыск подозреваемых в подрыве ж/д путей в Польше украинцев

Выдан ордер на арест Александра Кононова и Евгения Иванова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Интерпол выдал международный ордер на арест граждан Украины Александра Кононова и Евгения Иванова, подозреваемых в Польше в подрыве железнодорожных путей. Об этом сообщил глава польского МВД Марчин Кервиньский.

"На мужчин, подозреваемых в совершении в Гарволинском районе диверсий <...>, были выпущены красные уведомления Интерпола", - написал Кервиньский в X.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией. Устроившие, по версии следствия, подрыв путей граждане Украины покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.