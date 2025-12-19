Личность подозреваемого в стрельбе в Брауновском университете установили

Им оказался 48-летний португалец Клаудио Невис Валенте, сообщили в полиции Провиденса

Редакция сайта ТАСС

© Spencer Platt/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Правоохранители установили личность подозреваемого в стрельбе на территории Брауновского университета, им оказался 48-летний выходец из Португалии. Об этом сообщил начальник полиции города Провиденс (штат Род-Айленд) Оскар Перес.

Читайте также

Двое убитых и скрывшийся преступник. Что известно о стрельбе в Брауновском университете

"Этим человеком оказался португалец Клаудио Невис Валенте, ему было 48 лет, - сказал он на пресс-конференции. - Он покончил с собой сегодня вечером".

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал, что тело подозреваемого в стрельбе обнаружили на территории склада в Нью-Гэмпшире.