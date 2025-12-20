В Омской области устранили последствия крупного ДТП

В аварии погибли шесть человек

ОМСК, 20 декабря. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Омской области устранили последствия крупной автоаварии, в которой шесть человек погибли и еще восемь пострадали. Об этом сообщили в управлении ГУ МЧС по региону.

"Последствия дорожно-транспортного происшествия в Любинском районе устранены. В 16:55 (13:55 мск) движение полностью восстановлено", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что для ликвидации последствий ДТП на месте происшествия были задействованы 75 человек и 17 единиц техники, из них от МЧС России 32 человека и 8 единиц техники.

"В связи с прогнозирующимся на территории региона похолоданием в превентивных целях к месту происшествия была направлена группировка МЧС России, укомплектованная высокопроходимой техникой, мобильным пунктом обогрева и снегоходом. В связи с завершением работ на месте ДТП и невостребованностью пункта обогрева специалисты МЧС России убыли в пункт постоянной дислокации", - добавили в управлении.

Столкновение шести транспортных средств, в том числе пассажирского автобуса, произошло на трассе Р-402 в Любинском районе Омской области. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу фуры, которая обгоняла чистящий дорогу трактор. В ДТП погибли водитель автобуса и пять пассажиров, пострадали восемь человек. Один человек госпитализирован, пятерых доставляют в Омск, двоим пострадавшим помощь оказана на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.