Глава города Песков: погибшие в Бузулуке дети находились дома одни

Тела двоих детей обнаружили после тушения пожара в частном доме

ОРЕНБУРГ, 21 декабря. /ТАСС/. Мать оставила без присмотра двоих детей, погибших в результате пожара в частном доме в Оренбургской области, сообщил в своем Telegram-канале глава города Бузулука Владимир Песков.

"Страшная трагедия случилась сегодня вечером. В результате пожара и сильного задымления погибли двое детей. Младшему чуть больше года, старшему - три с половиной. Дети в это время находились дома одни. Мама отлучилась по своим делам. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания", - написал он, выразив соболезнования родным и близким погибших и призвав не оставлять маленьких детей дома одних без присмотра.

Тела двоих детей обнаружили после тушения пожара в частном доме города Бузулука Оренбургской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".