Экс-главу Иванова оставили под стражей

Адвокат Александра Шаботинского настаивал на домашнем аресте или залоге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Апелляционная инстанция областного суда Иванова оставила под стражей бывшего главу областного центра Александра Шаботинского, задержанного по обвинению в превышении полномочий. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Апелляционная инстанция областного суда оставила под стражей экс-главу города Иваново, задержанного по обвинению в превышении полномочий. Адвокат обвиняемого настаивал на домашнем аресте или залоге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с апелляционной жалобой на постановление Фрунзенского районного суда, которым Шаботинский заключен под стражу на два месяца, в Ивановский областной суд обратился защитник обвиняемого. Сторона защиты просила отменить постановление суда первой инстанции и избрать в отношении обвиняемого другую меру пресечения, не связанную с заключением под стражу (домашний арест или залог), ссылаясь на то, что он не намерен скрываться от следствия, постоянно проживает в Иванове, обременен социальными связями, характеризуется положительно, имеет проблемы со здоровьем. Прокурор выступил против изменения обвиняемому меры пресечения.