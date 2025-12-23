Глава МВД Турции подтвердил обнаружение обломков разбившегося у Анкары самолета

Обломки обнаружили подразделения жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана

СТАМБУЛ, 23 декабря. /ТАСС/. Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил обнаружение обломков самолета Falcon 50, который разбился вечером 23 декабря вскоре после вылета из аэропорта Анкары.

"Обломки самолета, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в 2 км к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана", - написал он в X.

Ранее сообщалось, что на борту самолета находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад. Связь с самолетом прервалась в 20:52 местного времени (совпадает с мск).