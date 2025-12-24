СК показал видео работы следователей на месте взрыва в Москве

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подключиться к расследованию уголовного дела криминалистов центрального аппарата

ТАСС, 24 декабря. СК РФ опубликовал кадры работы следователей и криминалистов на месте взрыва на Елецкой улице в Москве, в результате которого погибли три человека, включая двух правоохранителей.

В пресс-службе СК сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подключиться к расследованию этого уголовного дела криминалистов центрального аппарата.

Ранее сообщалось, что после взрыва было заведено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).