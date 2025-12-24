ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Сестра находящихся в истощении детей из Норильска кормила их кашей на воде

С ноября их мать не появлялась дома
Редакция сайта ТАСС
12:23

КРАСНОЯРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Сестра-подросток детей из Норильска, находящихся в истощении, с ноября 2025 года ухаживала за ними самостоятельно, кормила их жидкой кашей на воде дважды в день, так как мать не появлялась дома. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии после допроса девочки.

"С ноября 2025 девушка осуществляла уход за детьми самостоятельно, мать практически не появлялась дома. В этот период она кормила детей жидкой кашей на воде дважды в день: утром и вечером. Девушка никому не сообщала о происходящем, так как не хотела, чтобы у матери были проблемы", - сообщили в СК. 

