Посольство РФ заявило о пятерых пострадавших россиянах в ДТП в Белоруссии

Им оказывается медицинская помощь в отделениях хирургии и травматологии Оршанской городской больницы №1

МИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Пятеро граждан России получили травмы в результате ДТП, которое произошло ночью в Витебской области Белоруссии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе посольства РФ в республике.

Ранее пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев сообщил корреспонденту ТАСС, что в результате аварии пострадали четверо россиян.

Как сообщили в дипломатическом представительстве, по последним данным, в аварии с автобусом, следовавшим по маршруту Брест - Москва, в Витебской области ранения получили пять россиян. Им оказывают медицинскую помощь в хирургическом и травматологическом отделениях Оршанской городской больницы №1.

В Толочинском районе Витебской области автобус, следовавший по маршруту Брест - Москва, ночью перевернулся, съехав в кювет. В салоне транспортного средства находились 14 пассажиров, включая двух водителей. Одна из женщин, предположительно гражданка Белоруссии, скончалась на месте аварии.

Министерство здравоохранения республики сообщает, что в результате дорожно-транспортного происшествия 13 человек были госпитализированы в Толочинскую центральную районную больницу и в Оршанскую городскую больницу №1. В Толочинской центральной районной больнице после первичного осмотра трое пациентов получили рекомендации для амбулаторного лечения. В Оршанской больнице всем поступившим были проведены необходимые диагностические процедуры. На данный момент четверо пациентов находятся в хирургическом отделении, пятеро - в травматологическом, один - в реанимации. У всех пострадавших диагностированы травмы разной степени тяжести.

