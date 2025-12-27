"Страна": НАБУ проводит обыски в здании, где находится офис "Слуги народа"

Подробности не приводятся

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действие в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, где расположен офис правящей партии "Слуга народа", сообщает издание "Страна".

Подробности не приводятся. Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в Telegram-канале: "Наконец НАБУ взялось за тяжеловесов украинской политики!"

Ранее в НАБУ сообщили о разоблачении депутатов Рады, которые в составе организованной преступной группы "систематически получали неправомерную выгоду за голосование". Гончаренко отметил, что силовики проводят следственные действия в помещении комитета Рады по вопросам транспорта и что у сотрудников НАБУ "возникли вопросы" к председателю комитета Юрию Киселю - другу совладельца компании "Квартал 95" Сергея Шефира и Владимира Зеленского. В свою очередь издание "Страна" сообщило, что обыски проходят у парламентария Юрия Корявченкова, который тоже является другом Зеленского со времен совместной работы в студии "Квартал 95", и у других парламентариев.