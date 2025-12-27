Система ПВО уничтожила 19 беспилотников, летевших на Москву
15:15
обновлено 15:41
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Силы ПВО Минобороны РФ сбили 19 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.
Ранее Собянин сообщал о 17 дронах, сбитых над столицей. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он.
Ранее мэр сообщал об уничтожении силами ПВО восьми БПЛА, летевших на Москву.
В новость внесены изменения (18:41 мск) - добавлена информаиция об увеличении числа беспилотников, сбитых над Москвой.