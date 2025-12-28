В Сочи ликвидировали открытое горение в автосервисе

Пожар возник на Транспортной улице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в автосервисе в Сочи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар возник в автосервисе на Транспортной улице. Площадь составила 1 тыс. кв. м. Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате случившегося госпитализированы трое пострадавших, угрозы их жизни нет.