В Сочи при пожаре в автосервисе пострадала несовершеннолетняя девушка

Прокуратура организовала проверку

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка оказалась в числе троих пострадавших при пожаре в автосервисе Сочи, сообщили в прокуратуре региона.

"По предварительным данным пострадало три человека, в том числе 17-летняя девушка. Они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что прокуратура организовала проверку по факту пожара.

Пожар возник в автосервисе на Транспортной улице в Сочи, сообщили в МЧС. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. По данным мэра Сочи, с автосервиса огонь перекинулся на складские помещения и соседнее здание.