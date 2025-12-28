Более 320 человек эвакуировали из ТЦ при пожаре в автосервисе Сочи

Из них 64 ребенка

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 декабря. /ТАСС/. Более 320 человек, в том числе 64 ребенка, эвакуировали в Сочи из торгового центра "Олимп", расположенного рядом с горящим автосервисом. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Из "Олимпа" были эвакуированы 328 человек, из них 64 ребенка", - сказали в ГУ МЧС.

Пожар возник в автосервисе на Транспортной улице в Сочи. Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м. По данным мэра Сочи, огонь с автосервиса перекинулся на складские помещения и соседнее здание. В результате пожара пострадали три человека, включая 17-летнюю девушку.