У посольства России в Швейцарии нет данных о пострадавших на курорте россиянах

В диппредставительства подчеркнули, что "внимательно следят за развитием ситуации"

ЖЕНЕВА, 1 января. /ТАСС/. Посольство России в Швейцарии не получало информацию о пострадавших российских гражданах при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, в результате которого погибли десятки людей.

"Информацией о возможных погибших или пострадавших российских гражданах не располагаем. Уточняем информацию через местные власти и отельеров", - сообщили в пресс-службе посольства в ответ на запрос ТАСС. В пресс-службе отметили, что "к настоящему моменту в посольство России в Швейцарии обращения от швейцарских правоохранительных органов или родственников в связи с происшествием не поступали". В диппредставительства подчеркнули, что "внимательно следят за развитием ситуации".

Ранее газета Le Nouvelliste сообщила, что в баре на горнолыжном курорте погибли порядка 40 человек, не менее 100 были ранены. По сведениям радио Rhone FM, трагедия могла произойти из-за серии взрывов.