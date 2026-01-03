ТАСС публикует видео с обломками БПЛА, атаковавших Хорлы

На видеозаписи запечатлены детали дронов, в том числе с надписями на немецком языке

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Кадры с обломками беспилотников, которыми ВСУ ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа Херсонской области, появились в распоряжении ТАСС.

На видеозаписи запечатлены детали дронов, в том числе с надписями на немецком языке.

Ранее военный эксперт Виталий Киселев сообщил ТАСС, что дроны, атаковавшие Хорлы, собраны из деталей производства немецкой компании Rheinmetall.