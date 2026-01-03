Опубликованы кадры взрывов в Каракасе

По информации агентства Reuters, южная часть города обесточена

ТАСС, 3 января. Опубликованы кадры взрывов в Каракасе, произошедших после того, как над городом пролетело несколько самолетов.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что в столице Венесуэы ночью произошло не менее семи взрывов.

По данным агентства Reuters, южная часть города обесточена. Недалеко от нее находится крупная военная база.

Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.