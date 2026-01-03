Опубликованы кадры взрывов в Каракасе
Редакция сайта ТАСС
07:21
ТАСС, 3 января. Опубликованы кадры взрывов в Каракасе, произошедших после того, как над городом пролетело несколько самолетов.
Ранее агентство Associated Press сообщало, что в столице Венесуэы ночью произошло не менее семи взрывов.
По данным агентства Reuters, южная часть города обесточена. Недалеко от нее находится крупная военная база.
Президент Колумбии призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в Венесуэле.