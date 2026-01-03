Сальдо: более 19 тел погибших в Хорлах сгорели до отдельных фрагментов

В первые минуты Нового года был нанесен удар боеприпасом, который был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения, сообщил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 3 января. /ТАСС/. Более 19 тел погибших при ударе ВСУ по селу Хорлы Херсонской области сгорели почти полностью, остались только фрагменты. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 1".

"В первые минуты Нового года тут же был нанесен удар уже с боеприпасом, который, очевидно, был заряжен зажигательными смесями высокой температуры горения. Об этом говорит то, что более 19 тел было сожжено и около 80% именно термального поражения, то есть от тел остались только фрагменты", - сказал Сальдо.

Он добавил, что пока идентифицированы не все погибшие, проводится судмедэкспертиза с ДНК-тестами для установления их личности.

2 января Сальдо сообщил ТАСС, что около недели понадобится судмедэкспертам для опознания при помощи анализа ДНК всех жителей, погибших в результате трагедии.

Ночью 1 января ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по кафе и гостинице в Хорлах, где мирные жители встречали Новый год. Один из БПЛА нес зажигательную смесь, из-за чего в кафе произошел пожар. В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них - пять детей. По последним данным, погибли 28 человек. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.