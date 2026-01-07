В Амурской области завершили восстановительные работы на месте схода вагонов

Последствия аварии ликвидировали более 400 железнодорожников

ВЛАДИВОСТОК, 7 января. /ТАСС/. Восстановительные работы завершили на месте схода вагонов грузового поезда на железнодорожном перегоне Гудачи - Гонжа Забайкальской железной дороги в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

5 января в 09:01 мск на перегоне произошел сход 35 вагонов грузового поезда. В результате инцидента были задержаны пассажирские поезда дальнего следования. Последствия аварии ликвидировали более 400 железнодорожников.

"7 января в 3:08 по московскому времени на Забайкальской железной дороге завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Гудачи - Гонжа в Амурской области", - говорится в сообщении.

Задержанные поезда отправлены по маршрутам следования. С опозданием от 3 до 16 часов следуют поезда: №9 Владивосток - Москва, №10 Москва - Владивосток, №1 Владивосток - Москва, №2 Москва - Владивосток, №317 Благовещенск - Нижний Бестях, №82 Тында - Благовещенск, №375 Благовещенск - Чита, №325 Хабаровск - Нерюнгри, №326 Нерюнгри - Хабаровск.

"Движение открыто полностью. Поезда следуют и сокращают опоздание", - добавили в пресс-службе.