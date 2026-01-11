IRIB: в Лурестане задержали более 100 участников беспорядков

Они создавали небезопасную обстановку в различных городах провинции

ДУБАЙ, 11 января. /ТАСС/. Иранская полиция задержала более 100 участников беспорядков в провинции Лурестан. Об этом сообщило агентство IRIB.

"Более 100 участников беспорядков и лиц, создающих небезопасную обстановку в различных городах провинции, были выявлены и задержаны в последние дни", - говорится в публикации в Telegram-канале агентства.

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщало, что силовые структуры Ирана задержали не менее 200 руководителей вооруженных группировок, обвиняемых в организации массовых беспорядков.

29 декабря в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка. Власти сообщили о гибели 25 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.