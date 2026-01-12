ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
На нефтебазе под Волгоградом потушили пожар после атаки БПЛА

Власти региона уточнили, что открытое горение ликвидировали 11 января в 14:03 мск
14:04

ВОЛГОГРАД, 12 января. /ТАСС/. Пожар полностью потушен на нефтебазе в Октябрьском районе Волгоградской области, возникший в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщили ТАСС в администрации региона.

В ночь на 10 января сообщалось, что в Октябрьском районе в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе.

"11 января в 16:40 [мск] пожар полностью потушен", - сообщили в администрации.

Власти региона уточнили, что открытое горение было ликвидировано 11 января в 14:03 мск. 

