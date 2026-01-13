На Украине связали сроки отключений света в Киеве с понижением температуры

По данным "Укргидрометцентра", в украинской столице столбик термометра держится в районе 12-14 градусов мороза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Длительность аварийных отключений света в столице Украины связана с существенным понижением температуры. Об этом сообщило министерство энергетики.

"В Киеве и Киевской области применяются аварийные отключения. На их продолжительность может влиять существенное понижение температуры воздуха", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Резкое похолодание пришло в Киев 9 января. По данным "Укргидрометцентра", в украинской столице столбик термометра держится в районе 12-14 градусов мороза. Также в городе до 17 января ожидается погода до минус 18.

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области начались с конца 2025 года. На прошлой неделе в городе в очередной раз вводились аварийные отключения света из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления. Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук допускал, что в Киеве и области будут давать свет на несколько часов раз в два-три дня.

Также в декабре 2025 года глава компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что не менее недели с температурой 10 градусов мороза и ниже на Украине приведет к критической ситуации в энергетической системе страны.