В Запорожской области дрон ВСУ повредил зоопарк

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 января. /ТАСС/. Зоопарк в прифронтовой Васильевке Запорожской области получил повреждения при атаке украинского дрона. Повреждена холодильная установка с мясом для животных, а также расположенный рядом дом семьи руководителя Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александра Пылышенко, сообщил он ТАСС.

По словам Пылышенко, ни люди, ни животные не пострадали.

"Не знаю, что за совпадение, но в течение одного календарного месяца, с 13 декабря по 13 января у нас три прилета. На этот раз в большей степени пострадали дом и гараж. И выведена из строя, я бы сказал, уничтожена морозильная установка, в которой мы мясо храним для животных. Но сейчас холода, поэтому не смертельно, но как-то надо восстанавливать. Одну крышу ремонтировать, одну крышу менять, больше 100 квадратных метров. Несколько окон надо покупать, менять. В морозильную установку покупать новые агрегаты", - рассказал Пылышенко.

Он заявил, что сама возможность нанесения ударов по месту содержания беззащитных животных "не укладывается в голове", поскольку "зоопарк меньше всего участвует в военных действиях" и не должен подвергаться атакам.

13 декабря 2025 года ВСУ двумя беспилотниками нанесли удары по Васильевскому зоопарку. Территория реабилитационного центра серьезно пострадала - выбиты окна, разрушены два вольера и еще несколько повреждены. Был ранен осколками шестилетний лев Нео. Позднее при помощи волонтеров вольеры восстановили. Вторая атака произошла 28 декабря, тогда животные не пострадали.

В Васильевском реабилитационном центре находятся более 50 крупных хищников - медведей, львов, тигров, леопардов. Содержатся там и редкие кошки лигры - гибриды между львом-самцом и тигрицей-самкой. Живут в зоопарке также различные виды обезьян, еноты, собаки, попугаи. Ранее Пылышенко рассказывал ТАСС, что звуки работы ПВО, выстрелов и взрывов слышны в центре часто. Летом прошлого года из-за атаки дронов ВСУ сгорел дом семьи Пылышенко, который они строили 10 лет.