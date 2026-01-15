Директора нацпарка "Куршская коса" подозревают в незаконной вырубке леса

Ущерб, причиненный парку, оценили в 12,7 млн рублей

© УФСБ России по Калининградской области/ СУ СК России по Калининградской области/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Директора нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.

"В Калининградской области в отношении директора национального парка "Куршская коса" возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений", - сообщила собеседница агентства.

Уголовное дело в отношении директора федерального государственного учреждения "Национальный парк "Куршская коса" возбудили по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории нацпарка организовал незаконную вырубку деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га.

При этом подозреваемый, чтобы скрыть следы, пропустил на территорию национального парка специализированную технику для корчевания пней от срубленных деревьев, вывоза древесины и выравнивания участка, а также сам контролировал выполняемые действия, в том числе сотрудниками национального парка.

Как полагает следствие, в результате особо охраняемой природной территории федерального значения, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Кроме того, в рамках расследования в отношении ряда фигурантов, которые, по данным следствия, участвовали в незаконной вырубке лесных насаждений и сокрытии следов преступления, проводятся следственные действия.