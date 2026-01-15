Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест

Речь идет о Виталии Хераскове

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Центральный районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста отстраненному от должности главному врачу городской клинической больницы в Новокузнецке Виталию Хераскову. Об этом сообщила судья Инна Ма в ходе судебного заседания.

"Избрать в отношении Хераскова Виталия Юрьевича <...> меру пресечения в виде домашнего ареста. <...> Установить на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 года. <...> Освободить Хераскова из-под стражи в зале суда 15 января 2026 года немедленно", - сказала судья.

Ранее представитель Следственного комитета просил суд избрать Хераскову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Прокурор не согласился с ходатайством следователя и просил назначить Хераскову домашний арест.

Адвокат обвиняемого также не согласился с ходатайством следователя и просил назначить своему подзащитному более мягкую меру пресечения, а именно запрет определенных действий. Также сторона защиты утверждает, что официального приказа об отстранении с должности их доверителя еще нет, но он может появиться в любой момент.

Ранее Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексею Эмиху.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).