Идентификация останков мужчины на Кипре завершится после экспертизы ДНК

Во время судебно-медицинской экспертизы были собраны образцы для проведения токсикологического и гистопатологического анализа для определения причины смерти

НИКОСИЯ, 15 января. /ТАСС/. Процесс идентификации тела неизвестного мужчины, обнаруженного 14 января на юге Кипра неподалеку от той зоны, где велись поиски бывшего главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, завершится только после получения результатов анализов ДНК. Об этом сообщила газета Phileleftheros.

Издание сообщило, что экспертиза тела была проведена 15 января международным судебно-медицинским экспертом, специально привлеченным для сотрудничества с властями британских военных баз на Кипре, которые сохраняют юрисдикцию над районом, где были обнаружены останки. Говоря об итогах патологоанатомического исследования, газета сообщает, что, несмотря на убедительные косвенные доказательства, связывающие обнаружение тела с делом о пропавшем без вести, администрация баз подчеркнула, что окончательная идентификация будет завершена только после получения результатов экспертизы ДНК.

По информации Phileleftheros, в ходе процедуры также были собраны образцы для проведения токсикологической и гистопатологической экспертиз, чтобы определить, что именно способствовало смерти - насильственные действия или имевшиеся у умершего проблемы со здоровьем.

Согласно сообщениям кипрской полиции, Владислав Баумгертнер пропал 7 января после того, как отправился в этот день на такси из дома в Лимасоле, где он проживал последние несколько лет, в район деревни Писсури, расположенной на приморской возвышенности между Лимасолом и Пафосом. Последний сигнал с его мобильного телефона, по утверждению стражей порядка, поступил из прибрежной зоны в районе скалистого мыса Аспро, который находится между деревнями Писсури и Авдиму и который стал основной зоной начатой 11 января масштабной операции по поиску предпринимателя. В ней участвовали полицейские Кипра и британских военных баз, подразделения гражданской обороны и группа добровольцев и были использованы вертолет и беспилотники.

Источник в правоохранительных органах Республики Кипр сообщил ТАСС, что 14 января к востоку от мыса Аспро в районе пляжа Авдиму на территории, находящейся под британской юрисдикцией, местный житель обнаружил останки мужчины. Как информировала кипрская полиция, из-за воздействия окружающей среды "тело оказалось в состоянии сильного разложения, что делает немедленную идентификацию невозможной".