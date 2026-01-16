Жалобу по делу экс-председателя ВС Адыгеи рассмотрят в закрытом режиме

Согласно позиции прокурора, закрыть процесс необходимо "для сохранения коммерческой тайны"

КРАСНОДАР, 16 января. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Краснодара по ходатайству гособвинения рассмотрит в закрытом режиме жалобу на решение об обращении в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Согласно позиции прокурора, закрыть процесс необходимо "для сохранения коммерческой тайны". "В материалах дела содержатся сведения о доходах, расходах физических лиц и составляющие иную коммерческую тайну со стороны ответчиков. Кроме того, к данному делу прикладывались сведения о несовершеннолетних физических лицах, поэтому мы считаем, что данное дело должно быть рассмотрено в закрытом судебном заседании", - заявила сторона гособвинения. Представители ответчиков заявили, что эти данные находятся в открытом доступе в интернете.

"Ходатайство удовлетворить, провести судебное заседание в закрытом режиме. Определение обжалованию не подлежит", - огласил решение судья. Дальнейшее рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

Генпрокуратура подала ранее в Октябрьский районный суд Краснодара иск, который содержал в себе требование о конфискации коррупционных активов Трахова и членов его семьи, оформленных на номинальных владельцев. По данным "Коммерсанта", из иска следует, что в доход государства также подлежали обращению свыше 630 объектов недвижимости, в том числе 442 земельных участка (89 га), 174 нежилых здания и помещения коммерческого назначения (40,2 тыс. кв. м), 8 особняков и 9 квартир (3 тыс. кв. м) в Краснодаре и Майкопе. Газета сообщала, что Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать в пользу государства сотни коррупционных объектов недвижимости у Трахова.

В объединенной пресс-службе судов Волгоградской области ТАСС сообщили, что суд признал законным решение о взыскании в доход государства имущества на сумму порядка 13 млрд рублей.

Трахов занимал пост главы Верховного суда Адыгеи с 1998 по 2019 год.