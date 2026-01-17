СК показал кадры последствий взрыва газа в кафе на Ставрополье
Редакция сайта ТАСС
12:55
ТАСС, 17 января. СУ СК России по Ставропольскому краю опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий взрыва газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе. Из-за взрыва на площади 150 кв. м произошло возгорание, пожар локализовали.
Ранее глава округа Олег Борзов сообщил, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пятеро - в состоянии средней степени тяжести, рассказал глава краевого Минздрава Юрий Литвинов.
Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".