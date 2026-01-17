СК показал кадры последствий взрыва газа в кафе на Ставрополье

Пострадали восемь человек, в том числе трое детей

Редакция сайта ТАСС

ТАСС, 17 января. СУ СК России по Ставропольскому краю опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий взрыва газового баллона в придорожном кафе в Кочубеевском округе. Из-за взрыва на площади 150 кв. м произошло возгорание, пожар локализовали.

Ранее глава округа Олег Борзов сообщил, что в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе трое детей. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, остальные пятеро - в состоянии средней степени тяжести, рассказал глава краевого Минздрава Юрий Литвинов.

© Официальный Telegram-канал СУ СК России по Ставропольскому краю/ ТАСС

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)".