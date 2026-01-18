На Запорожье свыше 196 тыс. абонентов остаются без электроснабжения

Cитуация близка к нормализации, отметил глава региона Евгений Балицкий

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Свыше 196 тыс. абонентов продолжают оставаться без электроснабжения на территории Запорожской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Евгений Балицкий.

"На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 196 606 абонентов в 334 населенных пунктах. Ситуация близка к нормализации", - написал он.

По информации главы региона, ситуация на всех объектах энергоснабжения продолжает находиться под контролем.

Ранее губернатор Балицкий сообщал, что в результате атаки со стороны ВСУ в Запорожской области электроснабжение отсутствовало у свыше 205 тыс. абонентов в 365 населенных пунктах.