El País: число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 43

Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Joan Mateu Parra

МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 43. Об этом сообщила газета El País.

Ранее сообщалось о 42 жертвах. Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.

Как передавала газета El Mundo, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.