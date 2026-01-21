El País: число жертв схода с рельсов двух поездов в Испании возросло до 43
12:11
МАДРИД, 21 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании достигло 43. Об этом сообщила газета El País.
Ранее сообщалось о 42 жертвах. Поисковые работы на месте железнодорожной катастрофы все еще продолжаются.
Как передавала газета El Mundo, расследование железнодорожной катастрофы сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы.