На Камчатке главе УК предъявили обвинение по делу о гибели мужчины

Он умер из-за сошедшего с крыши снега

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 января. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение генеральному директору управляющей компании на Камчатке по делу о гибели мужчины в результате падения снежной массы с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии правоохранительных органов, с конца декабря 2025 года по середину января 2026 года директор не принял мер по очистке крыши жилого дома на улице Советская в краевом центре Камчатки, нарушив правила содержания общего имущества. 15 января с этой крыши снег рухнул на 60-летнего мужчину, он погиб на месте.

"СКР предъявлено обвинение генеральному директору управляющей компании в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека. По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - сообщает ведомство.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия и ходе расследования.