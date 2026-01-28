Жительница Энергодара тяжело ранена при атаке дрона

Жителей города призвали быть осторожными и бдительными, а также избегать мест скопления людей

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Мирная жительница тяжело ранена в Энергодаре Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника, при которой погибла еще одна женщина. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее о погибшей в Энергодаре мирной жительнице сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Поступают уточненные данные по сегодняшнему чудовищному инциденту. В результате атаки беспилотника пострадали два человека. К глубочайшему сожалению, одна женщина, как сообщалось ранее, погибла. Вторая доставлена в городскую больницу с полученными ранениями. По предварительной информации, ее состояние оценивается как тяжелое", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Глава города призвал жителей быть осторожными и бдительными, а также избегать мест скопления людей.