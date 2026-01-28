В иммиграционном центре США не стали раскрывать данные о задержанных россиянках

Сотрудница центра сказала корреспонденту ТАСС обратиться с этим вопросом к головному офису ICE

НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /ТАСС/. Иммиграционный центр временного содержания в Сан-Диего (штат Калифорния) отказался раскрывать информацию о содержащихся там под стражей россиянках, задержанных за якобы въезд на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния).

В разговоре с корреспондентом ТАСС сотрудник центра в районе Отай-Месса заявила, что ей нужны регистрационные номера задержанных, направив с этим вопросом к головному офису Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE).

ТАСС пока не располагает комментарием военной базы Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния.

Ранее в пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне сообщили, что американские власти задержали двух россиянок, которые якобы въехали на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон (штат Калифорния), они ожидают репатриации. При этом, добавили в российской дипмиссии, Госдепартамент не уведомлял российскую сторону о задержании двух гражданок РФ. Сотрудники консульского отдела посольства "поддерживают контакт с иммиграционными властями, выясняя обстоятельства произошедшего и требуя соблюдения" прав россиянок в полном объеме, отметили в пресс-службе диппредставительства.