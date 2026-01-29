Последствия крушения самолета в Колумбии показали на видео

После катастрофы никто не выжил

ТАСС, 29 января. Опубликовано видео с места падения самолета в Колумбии, выполнявшего рейс для авиакомпании Satena, на борту которого было 15 человек.

На кадрах видны обломки воздушного судна Beechcraft 1900D, которые нашли в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.

По данным телеканала Noticias Caracol, после катастрофы в департаменте Северный Сантандер никто не выжил. Сообщается, что в числе погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, а также кандидат в депутаты Карлос Сальседо.