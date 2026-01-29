ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Последствия крушения самолета в Колумбии показали на видео

После катастрофы никто не выжил
Редакция сайта ТАСС
06:10
© ТАСС/ Superman Olaya/ X

ТАСС, 29 января. Опубликовано видео с места падения самолета в Колумбии, выполнявшего рейс для авиакомпании Satena, на борту которого было 15 человек. 

Читайте также

Погибли 15 человек. Главное о крушении самолета в Колумбии

На кадрах видны обломки воздушного судна Beechcraft 1900D, которые нашли в горной местности муниципалитета Ла-Плайя-де-Белен.

По данным телеканала Noticias Caracol, после катастрофы в департаменте Северный Сантандер никто не выжил. Сообщается, что в числе погибших - депутат Палаты представителей Конгресса Колумбии Диоген Кинтеро, а также кандидат в депутаты Карлос Сальседо. 

Колумбия