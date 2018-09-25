В Уфе завершили расследование дела бывшего вице-мэра Филиппова

УФА, 25 сентября. /ТАСС/. Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Его действия повлекли необоснованное выделение средств на программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в размере свыше 1,6 млрд рублей, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы регионального управления.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего бывшего первого заместителя главы администрации городского округа город Уфа, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении.

Другим фигурантом является экс-начальник управления капитального строительства администрации Уфы, который также обвиняется по этой статье. Свою вину в совершении преступления подозреваемые, по данным ведомства, не признают.

Как установили следователи, в 2007 году была утверждена программа по развитию застроенных территорий Уфы на 2007-2015 годы с подпрограммой по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Чиновники мэрии заключили более 50 договоров с инвесторами, которые брали на себя обязательства по финансированию расселения граждан и сносу ветхого жилья.

Однако, действуя в сговоре, как считает следствие, подозреваемые скрыли сведения о внебюджетных источниках финансирования. Из-за этого на переселение граждан из федерального, республиканского бюджетов и бюджета муниципального образования необоснованно было выделено свыше 1,6 млрд. рублей. "В результате действий чиновников, явно выходящих за пределы их должностных полномочий, причинен значительный материальный ущерб бюджетам всех уровней", - сказали в следственном управлении.

В ходе расследования дела из бюджета Уфы в федеральный Фонд ЖКХ возвращено более 500 млн рублей.