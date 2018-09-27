Словацкая полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Яна Куциака

ТАСС, 27 сентября. Полиция Словакии задержала в четверг подозреваемых в убийстве репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты Мартины Кушнировой в феврале этого года. Об этом сообщило Словацкое радио .

Задержание подозреваемых в организации и совершении убийства журналиста провел спецназ полиции. Операция началась в четверг около 06:00 по среднеевропейскому времени (07:00 мск) и пока продолжается.

Факт ее проведения без дополнительных подробностей подтвердила пресс-служба словацкой полиции в Facebook. "Полицейский спецназ задержал подозреваемых в совершении уголовных преступлений. В данный момент у них дома проводятся обыски", - подчеркивается в сообщении.

Ян Куциак и его невеста были убиты 21 февраля 2018 года в селе Велка-Мача, расположенном в районе города Галанта Трнавского края на западе Словакии. Журналист вскрыл коррупционные схемы во властных структурах Словакии и сообщил о наличии контактов двух высокопоставленных чиновников аппарата правительства с итальянской мафиозной группировкой "Ндрангета". Это привело к общественно-политическому кризису в республике и отставке с поста премьера лидера партии "Направление - социальная демократия" Роберта Фицо, место которого занял его ближайший соратник Петер Пеллегрини.

Смерть словацкого репортера за последние 10 лет стала пятым убийством журналиста в государства - членах Евросоюза.