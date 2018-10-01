Около 19 тыс. человек остались без света в Новосибирской области

ТАСС, 1 октября. Почти 19 тыс. человек остались без света в населенных пунктах Новосибирской области в результате аварии. Об этом в четверг сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.

"Первого октября в 18:01 … без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Новосибирска и 12 населенных пунктов Новосибирского района - около 18,8 тыс. человек", - говорится в сообщении. В информации также уточняется, что без электроснабжения остались предприятия местной промышленности. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, частичное отключение электроэнергии в Заельцовском районе Новосибирска и Новосибирском районе области произошло из-за крупного пожара в цехе по производству полиэтилена.

Как сообщалось, пожар возник поздно вечером в понедельник в дачном поселке Мочище, общая площадь возгорания составила 2000 кв. м. К его тушению привлекали пожарный поезд. Сейчас открытое горение ликвидировано, ведется проливка и разборка сгоревших конструкций.