Детский омбудсмен Москвы выехал к школе в Жулебино

"Я взял вопрос на личный контроль, сейчас еду туда. Мы разбираемся, что за семья, что привело к такой ситуации. Будем выяснять причины, что случилось: вопрос в школе, семье или его личности?", - сказал ТАСС Бунимович.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович взял под личный контроль инцидент в школе в Жулебино, где ученик утром пришел с ножом, омбудсмен выехал к месту происшествия.

Он подчеркнул, что самое главное - вывести подростка из этого состояния, чтобы не случилось необратимого. "Сейчас с ним работает полиция, психологи, поскольку он угрожает суицидом", - сообщил омбудсмен.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что в четверг утром ученик школы № 1359 пришел в учебное заведение с ножом и угрожает убить себя. По предварительным данным, мотивом такого поступка могла стать плохая оценка, старшеклассник из благополучной семьи.

Также сообщалось, что ученик сначала угрожал учителям, после чего сказал, что убьет себя.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что старшеклассник изолирован, с ним работают психологи и полиция, никакой угрозы для окружающих не представляет. В пресс-службе департамента образования Москвы сообщили ТАСС, что все дети эвакуированы из школы и находятся в безопасности, ситуация под контролем. В правоохранительных органах сообщили, что пострадавших нет.