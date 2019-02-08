Защита Мамаева обжаловала продление его ареста

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Адвокат футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, обжаловал продление его ареста в рамках уголовного дела о драках в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в Тверском суде Москвы.

Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

Игроки-разбойники. Хронология скандальных событий с участием Кокорина и Мамаева

На эту тему

"В канцелярию суда поступила жалоба на продление ареста Мамаева", - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест до 8 апреля футболистам Мамаеву и Александру Кокорину, его брату Кириллу и Александру Протасовицкому.

Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Мамаев и его друг Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").