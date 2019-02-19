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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Baring Vostok считает необходимым смягчить меру пресечения арестованным сотрудникам фонда

В инвестиционном фонде подчеркивают, что речь идет о коммерческом споре

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Baring Vostok считает необходимым проверить законность возбуждения уголовного дела в отношении его сотрудников, в том числе основателя фонда Майкла Калви, а также изменить им меру пресечения на домашний арест. Об этом сообщил официальный представитель Baring Vostok по итогам внеочередного заседания Международного совета по сотрудничеству и инвестициям при РСПП.

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"Мы всегда действовали в полном соответствии с законом и абсолютно убеждены, что суд установит это. В то же время мы считаем необходимым проверить законность возбуждения уголовного дела и изменить меру пресечения, так как речь идет о коммерческом споре", - приводятся в заявлении слова старшего партнера Baring Vostok Capital Partners Елены Ивашенцевой, которая приняла участие в заседании.

"Участники выразили глубокую обеспокоенность в связи с попыткой решения экономического спора в уголовном поле, призвали государственные органы разобраться в ситуации и изменить меру пресечения сотрудников Baring Vostok на домашний арест", - говорится в сообщении фонда.

Во вторник в РСПП прошло внеочередное заседание Международного совета по сотрудничеству и инвестициям, участники которого подписали письмо к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой смягчить меру пресечения для фигурантов дела.

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РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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