Источник: руководство ГКБ № 52 в Москве незаконно обналичивало средства в течение трех лет

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Руководство городской клинической больницы № 52 осуществляло незаконное ежемесячное обналичивание 30 млн рублей через подставные организации в течение трех лет. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"Оперативными мероприятиями зафиксирован период обналичивания денежных средств за последние три года", - сказал собеседник агентства, уточнив, что обыски и выемка документов в кабинетах врачей в лечебном учреждении продолжаются.

Другой источник в следственных органах пояснил ТАСС, что силовики обнаружили у Александра Шилова, супруга главного врача больницы Марьяны Лысенко, не менее семи квартир в Москве и Подмосковье. "На мужа Марьяны Лысенко за последние несколько лет оформлено семь или более дорогостоящих квартир в центре Москвы и в Московской области. При этом годовой доход Александра Шилова, который работает в ООО "Магма", составляет 200 тыс. рублей", - отметил собеседник агентства. "Постельное белье, которое используется в больнице, бралось в аренду у сторонних организаций, аффилированных руководству медучреждения, и стиралось другими предприятиями", - рассказал источник.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.

Незаконное обналичивание

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят следственные действия в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании, которое осуществляло руководство больницы через подставные организации. В рамках оперативной проверки выявлены ежемесячные откаты от поставщиков лекарств в размере около 30 млн рублей.

Фигурантами данного уголовного дела являются главный врач Марьяна Лысенко, заместитель главврача по экономическим вопросам Мария Симакова, заместитель главврача по медицинской части Владимир Сморщак, а также его отец, который возглавляет больничную столовую. По данным следствия, Владимир Сморщак является владельцем дорогостоящих объектов недвижимости - нескольких квартир на 2-й Тверской-Ямской улице, загородных домов общей стоимостью более $10 млн.

По словам источника в правоохранительных органах, у оперативников имеется весь список представителей фирм, которые поставляли лекарства и расходные материалы (бинты, вата) и давали откаты руководству больницы. В ближайшее время с их участием будут проведены следственные действия и оперативные мероприятия.