В больнице умер один пострадавший в ДТП с автобусом на юге Москвы

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Один из трех пострадавших в результате ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы умер в больнице, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что рейсовый автобус врезался в фонарный столб на Каширском шоссе в Москве после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека.

"На место ДТП на юге Москвы оперативно прибыли бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали три человека. Один скончался в больнице, двое в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии госпитализированы в городские больницы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения сообщил, что водитель Mercedes, спровоцировавший ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы, получил 86 штрафов за нарушение правил дорожного движения с августа 2018 года.

Ответственность ГУП "Мосгортранс", чей автобус попал в ДТП, застрахована в АО "Согаз" по закону об обязательном страховании ответственности перевозчика. "Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, имеют право на выплаты. <...> Размер выплат для пострадавших рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.