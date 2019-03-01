Упавшего на рельсы в московском метро пассажира госпитализировали

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мужчина, который упал на рельсы на станции "Крестьянская застава" Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Об этом ТАСС сообщил в пятницу пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"В 06:48 на станции метро "Крестьянская застава" произошел инцидент, в ходе которого 41-летний гражданин Украины упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд. Машинист применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на пассажира, который оказался в спасательном желобе", - сказал он, добавив, что сотрудниками УВД на метрополитене, несущими службу на платформе станции, был незамедлительно вызван наряд скорой помощи.

"В 06:51 было снято напряжение для извлечения потерпевшего, в 07:15 станция "Крестьянская застава" была закрыта для входа пассажиров для избежания толпы и давки. В 07:38 пассажир был извлечен с путей, в 07:40 восстановили напряжение, а в 07:44 станция была открыта для входа пассажиров. Прибывший на место наряд скорой медицинской помощи выявил у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и перелом конечностей. Для оказания более квалифицированной медицинской помощи он был направлен в НИИ им. Н.В. Склифосовского", - отмел собеседник агентства.

По словам Мышляева, полицейские опросили очевидцев и машиниста электропоезда, которые подтвердили, что пострадавший упал по собственной неосторожности. Со слов потерпевшего, в момент прохода по краю платформы он почувствовал слабость и головокружение, после чего упал на жесткий путь.