Baring Vostok намерен обжаловать судебное решение об аресте своего сотрудника Дельпаля

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Инвестиционный фонд Baring Vostok намерен обжаловать в вышестоящих инстанциях решение суда об аресте директора своего финансового департамента Филиппа Дельпаля. Об этом сообщил в субботу ТАСС представитель фонда.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

Мосгорсуд в пятницу признал законным заключение под стражу Дельпаля, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

"Baring Vostok Capital Partners (BVCP) сообщает, что по итогам рассмотрения апелляционной жалобы адвокатов на заключение под стражу партнера BVCP Филиппа Дельпаля Мосгорсуд вынес решение об отказе в изменении меры пресечения. Компания намерена обжаловать принятое судом решение в вышестоящих инстанциях", - сказал собеседник агентства.

В компании отметили, что убеждены в правомерности действий коллег. "Они [обвиняемые по делу о мошенничестве сотрудники инвестфонда] всегда действовали в полном соответствии с законом. Продолжим защищать и отстаивать их права и не согласны с выдвинутыми обвинениями", - проинформировали в Baring Vostok.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест пяти фигурантов дела. Главный из них - основатель фонда Майкл Калви - отрицает вину и называет уголовное дело следствием корпоративного спора с акционерами банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.