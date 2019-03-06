Суд арестовал женщину, задержанную в Москве за продажу новорожденной дочери

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО Барнохон Расулжан-кызы, обвиняемую в продаже своей новорожденной дочери за 1 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда в среду.

"Преображенским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Барнохон Расулжан-кызы, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного п.п. "б", "з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, сроком до 6 мая", - сказала представитель суда.

Женщину задержали благодаря совместной работе сотрудников ГСУ СК России по Москве и ГУ МВД России по Москве. По данным следствия, объявление о продаже она разместила в социальной сети. 5 марта в квартире на востоке Москвы она получила деньги и передала ребенка покупательнице. Жизни ребенка ничего не угрожает.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 127.1 УК РФ ("Продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии"). Она полностью признала свою вину.