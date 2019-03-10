На борту разбившегося лайнера в Эфиопии были граждане 35 стран

ТАСС, 10 марта. Граждане 35 государств погибли в результате крушения самолета Ethiopian Airlines в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Об этом авиакомпания сообщила в своем Twitter , приложив уточненный список жертв крушения.

Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров. Восемь членов экипажа - граждане Эфиопии.

Как рассказал на специально созванной в Аддис-Абебе пресс-конференции генеральный директор авиакомпании Теволде Гебремариам, Boeing 737 Max 8 был введен в эксплуатацию в конце ноября 2018 года.

"Сегодня в шесть часов утра лайнер прибыл из Йоханнесбурга, никаких технических неисправностей у него не было, - сказал он. - Вскоре после взлета командир корабля подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение вернуться обратно в аэропорт". После этого связь с самолетом пропала, указал он, отметив, что это произошло через шесть минут после взлета. Кроме того, по некоторым данным, сказал он, было задымление.