Двое погибших в авиакатастрофе в Эфиопии граждан Китая работали в ООН

ПЕКИН, 11 марта. /ТАСС/. Двое из восьми граждан Китая, погибших в результате авиакатастрофы в Эфиопии, были сотрудниками структур ООН. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"К настоящему моменту установлены личности восьми погибших граждан Китая, из них четыре человека работали в национальных компаниях, еще двое были сотрудниками международных структур ООН", - отметил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, правительство Китая выражает искреннюю скорбь по погибшим в результате этой авиакатастрофы и постоянно поддерживает контакты с их родными и близкими.

Как сообщило ранее Управление гражданской авиации КНР, китайские власти в целях обеспечения безопасности авиаперелетов вводят временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних национальных авиалиниях в связи с катастрофой в Эфиопии.

Авиалайнер Boeing 737 Max 8 потерпел крушение утром в 60 км к юго-западу от эфиопской столицы Аддис-Абебы. Самолет направлялся в Найроби и упал через шесть минут после взлета. Всего жертвами авиакатастрофы стали 157 человек, в том числе 149 пассажиров и восемь членов экипажа - граждане Эфиопии. В числе погибших - выходцы из 35 стран, включая трех россиян и восемь жителей КНР.