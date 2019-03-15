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Стрельба в мечетях в Новой Зеландии

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40

Число жертв стрельбы в Новой Зеландии достигло 40 человек - AFP со ссылкой на премьера.

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Новая ЗеландияСтрельба в мечетях в Новой Зеландии
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