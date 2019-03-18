СМИ: стрелок в Утрехте мог открыть огонь в трамвае по родственнику

АНКАРА, 18 марта. /ТАСС/. Подозреваемый в нападении в голландском городе Утрехте стрелял в одного из своих родственников. Об этом сообщает в понедельник Anadolu .

Информационное агентство связалось с родственниками 37-летнего мужчины турецкого происхождения по имени Гёкмен Таныш. По их словам, он открыл огонь в трамвае "по одному из своих близких по семейным причинам, а затем начал стрелять в тех, кто попытался оказать помощь его родственнику".

Между тем турецкая версия британской вещательной корпорации Би-би-си написала о том, что Таныш ранее проходил по делу о причастности к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена РФ), но в конечном счете он был освобожден.

Три человека погибли и еще пять получили ранения в результате стрельбы в городе Утрехт. Предполагаемый злоумышленник скрылся с места преступления. Национальный координатор по борьбе с терроризмом и безопасности Питер-Яп Алберсберг не исключает, что преступление носило террористический характер.